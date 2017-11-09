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日本股市：日经和东证指数触及几十年高点，全球股市上扬
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2017年11月9日 / 凌晨3点11分 / 2 天前

日本股市：日经和东证指数触及几十年高点，全球股市上扬

1 分钟阅读

路透东京11月9日 - 日本股市东证股价指数(TOPIX)周四升至26年新高，日经指数则自1992年1月以来首次突破23,000大关，金融和证券类股劲扬。

东证股价指数早盘收涨1.4%至1,843.31点，稍早一度涨至1,844.05点，为1991年11月以来最高。

日经指数跳涨2%至23,368.16点。

“日圆今天小幅走软，但脱离近期低点，所以我们可以说今天股市上涨、指数创高位与海外市场关系更大，”三井住友信托的资深市场分析师Ayako Sera表示。

金融和证券类股强劲上扬，证券分项指数涨2.8%，金融分项指数涨2.4%，保险分项指数涨2.3%。

保圣那(Pasona)涨12.4%。Oasis Management Company向Pasona的董事会和管理层发出业务策略和治理结构改革提议。

日产汽车逆势下跌，跌幅1%。该公司周三预计截至明年3月的财年营业利润为6,450亿日圆(56.6亿美元)，较之前预期的6,850亿日圆下调近6%，较上年同期下降13%。

日本显示器公司(JDI)也走低，该股跌9.5%；此前一天该公司公布截至9月份的财季出现亏损。

JPX-日经400指数涨1.6%至16,403.37点。(完) (编译 王颖/王灿；审校 龚芳/杜明霞)

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