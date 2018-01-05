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日本股市：日经指数上探26年高位，东芝股价大涨
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January 5, 2018 / 6:51 AM / a day ago

日本股市：日经指数上探26年高位，东芝股价大涨

1 分钟阅读

路透东京1月5日 - 日股日经指数周五延续上日涨势，上探26年高位，因银行股和券商类股上扬；同时东芝股价大涨，因有消息称有买家欲收购其旗下西屋电气。

日经指数收盘涨0.9%至23,714.53点，触及1992年1月以来高位。

日本股市本周周一至周三休市，周四恢复交易，本周周线涨幅为4.2%。

“这些市场还有很强的上行动能，”Parry International Trading Limited董事总经理Gavin Parry称。“经济正在增长，日本央行资产负债表扩张之际日圆正在下行。”

表现出众的类股还有钢铁股分类指数、有色金属股分类指数和海洋运输股分类指数，三者涨幅分别为2%、1.9%和1.8%。

东证股价指数涨0.9%至1,880.34点，创1991年11月以来最高水平，上日上涨2.6%。

上涨股为420档，下跌股为205档，52档收盘持平。

东芝上涨2.2%。加拿大Brookfield Asset Management的一家关联企业周四表示，将以46亿美元收购东芝旗下破产的西屋电气。

银行股分类指数涨1.6%。三菱日联金融集团(MUFG)涨2.3%。

证券股分类指数涨1.9%，上日飙升4.9%。野村控股涨3.5%。

软银跌0.7%。一名知悉情况的消息人士周四称，叫车服务公司优步(Uber)联合创始人、前执行长卡拉尼克(Travis Kalanick)正在以约14亿美元出脱其所持优步10%股权中的近三分之一。这是软银牵头的财团收购优步17.5%股份协议的一部分。

百货商店运营商高岛屋跌3.39%，该公司称12月旗下13家店铺营收较上年同期成长0.9%，增幅较11月的3.9%放缓。(完) (编译 汪红英/王灿；审校 于春红/张明钧)

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