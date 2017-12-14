日本股市：日经指数下滑，乐天拟进军通讯市场消息打压电讯股

路透东京12月14日 - 日本股市日经指数周四下滑，利率下降带动银行和保险商类股走软；电讯股走疲，受网上零售商乐天(Rakuten)计划进军移动运营商市场的消息影响。

日经指数收跌0.3%至22,694.45点，东证股价指数跌0.2%至1,808.14点。

银行类指数下挫1.8%，保险类指数跌1.9%，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三一如预期升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，美国公债收益率下滑。

乐天大跌4.9%，乐天表示将申请4G移动运营商牌照，希望成为日本第四家大型无线运营商。分析师警告称，乐天的策略调整将面临争取客户的艰难挑战。

NTT Docomo Inc跌2.3%，KDDI电信下挫2.8%，软银跌2.3%。

Panasonic Corp上涨2.4%，丰田汽车周三称，正与Panasonic洽商联合开发电动汽车电池，为丰田的电动及混合动力汽车生产电池。

制药企业协和发酵麒麟上涨1.9%，受日本经济新闻有关到2020年该公司营业利润将翻番的报导提振。医药类股受此提振上扬0.4%。

石油和煤炭分项指数上涨1.4%，因原油期货向本周稍早触及的2015年高位回升。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 孙茉莉/于春红)