日本股市：日经指数几近收平，投资者在美联储决议出炉前保持谨慎

路透东京9月20日 - 日本股市周三几近收平，周二曾升至两年多高位；美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚结束政策会议，在此之前投资者保持谨慎。

日经指数涨0.1%，收于20,310.46点，整日变动不大。周二曾受日圆走弱及日本提前大选的预期支撑，收涨2%触及2015年8月以来最高水位。

交易员称，投资者保持观望态度，静待美联储释出何时再度升息以及开始缩表的信号。

美联储料将宣布开始缩表的时间，虽然市场预计9月会议不会升息，但投资人将密切关注美联储主席叶伦对通胀的看法，以寻找12月是否升息的线索。

“如果美联储暗示12月升息，日经指数料进一步受益于美元/日圆上升。美债收益率是否上升也是焦点，”乐天证券首席策略分析师Masayuki Kubota称。

他指出，由于日股通常与美债收益率走势一致，如果美债收益率走高，日本金融股料将上涨。

交易员指出，日本市场应该还会受到料在10月22日提前选举的预期支撑，不过那目前为止并未正式宣布。

金融股和出口股继上日大涨后，今日涨跌互见。三菱日联金融集团(MUFG)跌0.2%，T&D控股跌0.2%，第一生命控股涨0.8%。

东证股价指数持平，报1,667.92点。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 高琦/王兴亚)