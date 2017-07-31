日本股市：日经指数创六周半最低收位，受发那科及软银跌势拖累

路透东京7月31日 - 日本日经指数周一微幅收跌，创六周半最低收位，因指数权重股--软银和发那科遭抛售，抵消了钢铁生产商及其它公布强劲业绩公司上涨的影响。

日经指数收跌0.2%至19,925.18点，为6月15日以来最低收位。该指数7月收跌0.5%，终结三个月连涨局面。

工业机器人生产商发那科(Fanuc)跌3.1%，因其向上修正的业绩水准不及分析师预估；软银则下跌2.3%。这两只股票为日经指数跌幅献上51点。

东证股价指数下跌0.2%至1,618.61点，但月线小涨0.4%。小型股上涨使该指数本月表现优于日经指数。

由于日经指数表现落后，导致日经/东证指数之比、也就是所谓的NT比率(NT ratio)降至2016年4月以来最低。

精工爱普生大涨4.8%，成交量居冠。该档股票将在周二加入日经指数，取代东芝。

“今日市场多空交陈，但拜部分企业获利强劲之赐，市场下档有撑，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

钢铁股在公布强劲财报后大涨。

神户制钢跳涨8.9%，新日铁住金扬升3.1%。

这带动东京证交所钢铁类股指数上涨2.2%，表现居33种行业类股指数之冠。

日立制作所大涨5.3%，此前该公司公布4-6月当季获利优于预期；武田药品工业亦因财报表现而大涨3.4%。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 王洋)