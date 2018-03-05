日本股市：日经指数创10月以来最低，贸易战担忧打压钢铁及汽车股

路透东京3月5日 - 日本日经指数周一跌至10月中旬以来最低，已四日连跌，对于贸易战一触即发的忧虑打压钢铁制造商、汽车制造商以及航运类股。

日经指数收跌0.7%至21,042.09点。此前日圆在避险买盘支撑下扬升，因市场预期如果美国总统特朗普推进拟议对进口钢铝征税行动，贸易伙伴国将予以报复，风险人气因此减弱。

小盘股也遭受抛压，交易员称散户出于市场疲势将持续一段时间的揣测，而投机性卖出。

新兴企业市场(Mothers)大跌2.9%至两周半低点3,471.02。

钢铁股再度下跌，新日铁住金跌1.8%，JFE Holdings跌2.5%，神户制钢所下跌1.5%。

作为钢铝消费大户的汽车股也下滑。本田汽车下跌2.1%，丰田汽车下跌1.5%。

船运股遭遇抛压，商船三井下跌1.9%，川崎汽船跌2.0%。

随着美元连跌第四日，投资者开始担心日本出口企业将不得不调低下一财年的美元/日圆汇率预估，这将影响他们的获利前景。

美元兑日圆报105.59，略高于上周五所及2016年11月以来低位105.23。

东证股价指数跌0.8%至1,694.79点。(完) (编译 刘秀红/王洋/艾茂林; 审校 蔡美珍/张明钧/汪红英)