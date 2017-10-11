日本股市：日经指数创21年最高收位，神户制钢连续第二日重挫

路透东京10月11日 - 日本股市日经指数周三收在21年高位，主要由防御类股领涨，但出口股亦受惠于全球经济成长强劲的利好。

神户制钢继上日暴跌22%后，周三重挫18%，该公司周日坦承伪造部分产品数据。

日经指数上涨0.3%，至20,881.27点，为1996年12月以来最高收位。东证股价指数涨0.1%，至1,696.81点，为10年来最高收位。

日经指数的涨势折射了其它主要股市创出纪录高位的走势，得益于北美、欧洲和亚洲的主要经济体增长前景良好。

不过日经指数距离1989年12月创下的38,915点的纪录高位仍相当遥远。

尽管日经指数写下了里程碑，但今日东京证券交易所2.37万亿(兆)日圆的成交量仅为平均水平。

“市场转多时通常会看到成交量飙升。但今天没看到，”大和证券资深策略师Hideyuki Ishiguro表示。

食品类股、铁路公司等防守类股今日领涨。周期性股票表现落后。

Ishiguro还称，周三买盘部分是因为期货投机性买盘触发轧空操作所致。

神户制钢连续第二天重挫，短短两日内市值蒸发36%，此前该公司爆出数据造假丑闻。

该问题开始影响接受该公司供货的企业，比如汽车制造商。

丰田汽车跌1.0%，三菱汽车下挫1.6%，马自达大跌2.0%。(完) (编译 蔡美珍/王洋/艾茂林; 审校 张明钧)