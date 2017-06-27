日本股市：日经指数受日圆走软提振连涨第三日，钢铁股飙涨

路透东京6月27日 - 日股日经指数周二连涨第三日，因日圆走软提振出口商类股上扬，钢铁板块获得助力，因交易员称有经纪商报告显示钢铁价格逆转走高。

高盛分析师在报告中写道，东亚钢铁价格6月初触底之后明显在逆转上扬。JFE Holdings飙涨2.5%，新日铁住金涨2.7%。

日经指数涨0.4%至20,225.09点，该指数上午一度触及20,250.10点的高位。

美元周二维持在高位，兑日圆触及逾一个月高位，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后是否会坚持她对经济前景的乐观看法。

美元兑日圆报112.075日圆，为5月24日以来最高。

由于国内外市场基本都没有重大刺激因素，日股今日波动幅度仅为65个点。

“基本人气不差，但投资者很难找到方向，除了日圆疲弱之外没有其他重大催化因素，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

出口商类股上扬，丰田汽车涨0.7%，Panasonic涨1.3%，佳能涨0.8%。

金融类股上扬，银行分类指数和保险分类指数分别收涨0.6%和0.4%。

受困安全气囊发生器生产商高田跌停报110日圆。该公司周一在美国和日本申请破产保护。

东证股价指数收盘涨0.4%至1,619.02点。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 于春红)