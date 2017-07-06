日本股市：日经指数因朝鲜局势紧张下滑，灾后重建需求提振建筑类股

路透东京7月6日 - 日本股市周四早盘小幅下跌，因当前围绕朝鲜的紧张局势继续削弱风险偏好，零售类股因便利店业绩不佳而表现落后。

总体而言，股市因朝鲜半岛局势持续紧张而处于守势，朝鲜周二向日本水域发射一枚导弹。

投资者也重点关注本周重大事件，如美国就业数据和在德国召开的20国集团(G20)会议。美国总统特朗普和其他国家领导人料将在此次会议上讨论如何遏制朝鲜核武计划。

日经指数早盘收跌0.27%至20,027.42点，东证股价指数跌0.07%至1,617.55点。

“投资者对近期随美债收益率走升的金融类股等进行获利了结，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi称，“他们现在不愿冒险，希望在G20会议结果出炉前对获利落袋为安。”

Kuramochi还表示，投资外国债等高收益产品的日本金融企业目前处于超买状态，对这类股票的需求将取决于美国指标10年期公债收益率能够在未来几周内升至2.4%或2.5%；目前在2.3%上方。

银行类股跌0.36%。三菱UFJ金融集团跌0.54%，三井住友金融集团跌0.85%。

零售类股亦走低，跌0.54%。

此外，散户投资者寻求对九州地区建筑企业股票的投资机会，该地区前夜遭遇暴雨袭击，料将有灾后重建需求。

工程服务提供商九电工(Kyudenko Corp)早盘收高2.75%；土木工程公司若筑建设(Wakachiku Construction)涨6.1%；Aso Foam Crete飙升10%左右。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 高琦/张明钧)