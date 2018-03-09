日本股市：日经指数因美朝会谈消息而上扬，市场静待美国就业数据

路透东京3月9日 - 日本股市周五收高，因此前美国总统特朗普同意与朝鲜(北韩)领导人金正恩会面，缓解了朝鲜半岛紧张局势，但市场对即将出炉的美国2月非农就业报告持谨慎态度，抑制了日股涨幅。

日经指数涨0.5%，收报21,469.20点。早盘一度因朝鲜相关消息而劲扬2.4%，涨至3月1日以来最高位21,884.45点。

该指数本周累计上扬1.4%。

交易员表示，投资人希望看看周五美股在就业数据公布后的表现如何。

大和证券技术分析师Hikaru Sato指出，去年朝鲜发射导弹时，相较于其他地区的资产类型，日本市场信心相对脆弱，因此美朝领袖将举行会面的消息非常正面，至少短线如此。

“但我们能对这场会谈能期待多少，还很难讲，”他说。“市场仍然不是很确信会谈会顺利进行。”

特朗普的贸易关税立场较预期温和，缓解贸易战疑虑，令日股周五获得支撑。

日本钢铁股仍疲软，新日铁住金跌0.7%。

保险股也受到追捧，T&D控股涨1.3%，损保控股涨1.7%。

国防相关类股下跌。石川制作所大跌11%；丰和工业跌10%；健康防护设备制造商重松制作所(Shigematsu Works) 跌7.2%。

日本央行周五如期所料维持货币政策不变，对股市几无影响。

东证股价指数涨0.3%，至1,715.48点。(完) (编译 王琛/蔡美珍/刘秀红；审校 白云/王洋/李春喜)