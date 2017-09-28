日本股市：日经指数因美股上涨及日圆走贬反弹，金融股大涨

路透东京9月28日 - 日本股市日经指数周四早盘反弹，此前美股上涨，美元兑日圆亦上扬，得益于美国总统特朗普可能在税改计划方面取得进展的憧憬。

日经指数早盘涨0.3%至20,325.52点，此前则连续两日下跌。

特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，该计划将降低企业所得税率、对小型企业减税、降低个人最高税率，并取消一些被广泛使用的税费减免规定。

由于美国公债收益率周三升至数年高点，拥有大量外国债券投资部位的保险及银行等金融股表现突出。

美国耐久财订单数据优于预期，激励投资人信心，因数据暗示美国通胀可能增温，升高美国12月升息预期。

第一生命控股涨2.0%，T&D控股涨2.2%，三菱日联金融集团(MUFG)涨1.1%。

日圆走贬支撑大盘士气，美元/日圆报112.82日圆，周三曾升至113.26，为逾两个月来最高。

“今天市况简单明了。投资人乐见日圆走贬，日圆贬值推升对下半年企业获利改善的预期，”Chibagin Securities分析师Fujio Ando称。

出口股获追捧，东京电子(东京威力科创)劲升2.1%，日本电气(NEC)涨1.5%，五十铃汽车涨1.2%。

东证股价指数早盘收涨0.35%，至1,670.32点。(完) (编译 侯雪苹/蔡美珍；审校 孙茉莉/张涛)