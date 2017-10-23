日本股市：日经指数在安倍胜选提振下创21年新高，且有望连涨15日

路透东京10月23日 - 日本股市日经指数周一创21年高位，有望创纪录地连续第15个交易日上涨，日圆走软带来提振。之前日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜。

日经指数早盘收高0.93%报21,658.25点。

该指数上周升1.4%，为连续第六周周线上扬，也是一年来最长周线连涨纪录。

安倍所属自民党领导的执政联盟在众议院选举中保住了三分之二的“超级多数”优势，这也意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续。日本的货币政策拉低了日圆，利好出口股。

“如果安倍重新确立的这种非常强大的政治地位使其可以推动更加激进的政策，那将是额外好处，将特别利多，”瑞士信贷驻东京的日本股票销售主管Stefan Worrall表示。

他说，现在市场注意力将转向企业获利。企业获利可能支撑日本经济复苏，并在外部因素有利的情况下为股市进一步上涨铺平道路。

日圆走软提振许多出口类股，东京电子(东京威力科创)涨2.3%，村田制作所涨1.4%。

保险类股涨1.7%。

银行股亦上涨。三菱日联金融集团(MUFG)涨1.6%，瑞穗金融集团涨0.8%。

神户制钢所持平。

东证股价指数早盘收高0.8%，报1,744.32点。JPX-日经400指数涨0.8%至15,462.25点。(完) (编译 李爽/张涛；审校 张明钧/高琦)