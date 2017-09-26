日本股市：日经指数小幅收低脱离两年高位，朝鲜相关担忧构成打压

路透东京9月26日 - 日股日经指数周二小幅收低，科技股与苹果供应商下跌，追随美国科技股隔夜颓势；而关于朝鲜(北韩)问题的担忧亦打击风险偏好。

日经指数跌0.3%，收于20,330.19点，脱离了上周触及的两年高位20,481.27点。东证股价指数收平，报1,672.74点。

朝鲜与美国之间的口水战升级，提升了投资者对避险日圆的偏好。美元兑日圆报111.63日圆，上日脱离112.530日圆的高位。

朝鲜外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。

“尽管市场对此类地缘政治紧张局势已有免疫力，但日本股市自上周开始上涨，最新言论为了结获利提供了理由，”大和证券的策略师Takuya Takahashi表示。

追随美国科技股弱势，芯片相关类股爱德万测试(Advantest)和东京电子(东京威力科创)分别下跌2.3%与2.7%。

苹果供应商村田制作所下挫2.9%，太阳诱电大跌5.4%。苹果股价周一下挫，之前有报导称，该公司告诉供应商削减其即将推出的iPhone X的零部件出货量。

日本电信电话(NTT)逆势上涨，收高2.3%。之前该公司表示，将回购至多3,000万股股票，约占其流通股的1.5%。

日本邮政上涨1.0%至1,363日圆。此前该公司将后续释股的价格定在每股1,322日圆，较周一收盘价1,349日圆折价2%。

东京证券交易所(TSE)周一宣布，将日本邮政纳入东证股价指数的日期从10月30日改为9月29日，此举很罕见。(完) (编译 王琛/张涛/王兴亚；审校 杜明霞/张若琪/艾茂林)