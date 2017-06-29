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2017年6月29日 / 早上6点21分 / 1 个月前

日本股市：日经指数小幅收涨接近两年高位，科技股表现出色

路透新闻部

1 分钟阅读

路透东京6月29日 - 日本股市日经指数周四接近两年高位，此前美股反弹；爱德万测试(Advantest)和信越化学工业等科技股跑赢大盘。

日经指数收涨0.45%报20,220.30点，接近上周所及2015年8月以来最高水准20,318.11点。

东证股价指数收升0.6%至1,624.07点，此前触及近两年高位1,627.54点。

上日下挫的科技股反弹，隔夜纳斯达克指数录得去年11月7日以来最佳单日表现。费城半导体指数(Philadelphia SE Semiconductor Index)涨势也支撑日本股市科技板块人气。

爱德万测试涨0.8%，日立制作所涨1.3%，信越化学工业涨1%。

“今天有些板块出现逆转。总体市场而言，投资者仍在等待下周的重要影响因素，以及本周末的东京选举，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，这里指的是周日的东京都议会选举。

“好像市场并不特别担心选举。但从外国投资者的角度来看，政治稳定是投资日本股市的理由之一，因此我们不希望看到周末出现意外的负面消息，”Kuramochi称。

家具零售商Nitori Holdings周四逆市下跌6.8%。(完) (编译 张涛/孙国玉；审校 艾茂林/王兴亚)

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