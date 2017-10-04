日本股市：日经指数小幅收涨，盘中曾触及两年高点

路透东京10月4日 - 日本股市日经指数周三升至两年高位，全球经济乐观前景带来支撑，但收盘时涨幅收窄，受日圆兑美元反弹影响。

日本显示器涨幅最大，因此前日经新闻报导称该公司已经研究出如何量产低成本的有机发光二极体(OLED)面板。

日经指数周三收盘涨0.06%报20,626.66点，盘中一度触及20,689.05点，为2015年8月以来最高。东证股价指数几近收平，报1,684.56点，盘中一度升至2015年8月以来最高水准1,688.59点。

隔夜美股三大股指均再创纪录高位，也给日股带来支撑。

股市近期走强，日美等大型经济体显示出强劲迹象，同时朝鲜半岛形势并无新进展，暂时减弱了投资者的风险厌恶情绪。 “日本股市上涨，是追随全球股市由经济面改善所带动的整体涨势，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。

“除日本央行以外，主要央行正在考虑退出宽松货币政策，投资者卖出债券买进股票，似乎也在支撑股市。”

日本显示器公司(JDI)涨幅最高达29%，此前日经新闻报导称该公司已经研究出如何量产低成本的有机发光二极体(OLED)面板，最早在2019年开始量产。

青森银行最多下跌9.5%至2016年11月以来低点，之前该公司宣布，计划公开发行260万股新股。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 于春红/孙茉莉)