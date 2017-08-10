日本股市：日经指数微幅收低，投资者密切关注朝鲜局势

路透东京8月10日 - 日本股市周四震荡微跌，在日本长周末到来前，投资者对朝鲜(北韩)紧张局势保持密切关注。

日经指数收跌8.97点或0.1%至19,729.74点，回吐早盘涨幅。

日经指数周三大跌1.3%，触及5月31日以来最低收位，因美国总统特朗普对朝鲜发出“火与怒”的警告，而朝鲜则回以考虑导弹打击关岛的威胁。

交易员称，围绕朝鲜的过度担忧似乎已减退，但由于日本金融市场周五休市，今日交投活动低迷。投资者依然对可能导致汇市出现较大波动的重大事件保持谨慎。

美元兑日圆周四小跌至109.99日圆，维持在周三低点109.56上方。

在地缘政治紧张之际，市场参与者也关注个股业绩。

“个股业绩喜忧参半，但整体感觉是很多类股的业绩均表现强劲，”瑞士信贷的日本股市销售负责人Stefan Worrall说，“如果全球其他地区依然提供支撑，有理由认为这些业绩将利好日本股市走势。日本股市在过去两个月基本处于停滞状态。”

金融类股表现不佳，受美国公债收益率下跌拖累。

保险和银行分类指数表现不佳，美国10年期公债收益率周三跌至六周低点。

第一生命控股跌1%，T&D控股收跌2.2%，三菱日联金融下跌0.9%。

资生堂大涨13.8%，该公司此前上调了截至12月财年的营业利润预估。

东证股价指数收跌0.65点至1,617.25点；JPX-日经400指数跌8.16点或0.1%至14,367.56点。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦)