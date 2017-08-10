日本股市：日经指数持平金融股下挫，朝鲜局势担忧消退

路透东京8月10日 - 日股周四上午持平，盘中走势震荡，因朝鲜导弹袭击威胁引发的地缘政治忧虑消退。

金融类股表现落后，之前美国公债收益率下滑，因心情紧张的投资者争相涌入避险资产推高了公债价格。

市场交投淡静，周五将开启为期三天的长周末。日经指数早盘收平，报19,736.72点，该指数早盘曾录得涨幅。

在美国总统特朗普对朝鲜发出“火与怒”的警告后，日经指数周三大跌1.3%，收于5月31日以来最低收位。

在美国与朝鲜周二稍晚互相发出激烈的言辞后，投资者抛售高风险资产。但美国国务卿蒂勒森称，他认为眼下没有威胁。

交易商称，围绕朝鲜的地缘政治忧虑似乎已减退，由于日本市场周五休市，交投料将维持低迷。

东海东京调查中心首席策略师中井裕幸称，“市场略微冷静下来，市场人士记得在朝鲜4月发射导弹后，市场没有遭受重大损害。”

但他称，投资者对周五假期期间可能导致汇市出现较大波动重大事件仍保持谨慎。

“美元兑日圆跌势料将暂时守在108日圆上方。多数日本企业预计本财年美元兑日圆将交投在108-110日圆区间。如果美元跌破108日圆，日经指数可能将跌至19,100点左右，”中井裕幸称。

美元兑日圆周四持稳在110.08日圆。

保险类股及银行类股是表现最差的两大类股，这两大类企业投资海外债券等高收益产品，而美国公债收益率周三下跌，指标10年期美债收益率触及六周低位。

东证股价指数跌0.2%至1,615.56点。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 郑茵/李婷仪)