日本股市：日经指数攀升至21年新高，本田和索尼因获利前景乐观大涨

路透东京11月2日 - 日本股市日经指数周四在长周末前延续强劲涨势并触及21年新高，投资者追捧矿业股以及本田汽车和索尼等获利前景乐观的股票。

日经指数收涨0.5%，报22,539.12点，为1996年6月末以来的最高收位，此前一度高见22,540.25点。

该指数全周累计涨2.4%，为连续第八周录得涨幅，创下日本首相安倍晋三在2012年末启动安倍经济学改革以来的最长连涨期。日本金融市场周五将因假期休市。

矿业类股上扬，表现最为突出，日本国际石油开发帝石涨2.0%，石油资源开发(JAPEX)上扬0.8%。

本田汽车跳涨5.2%，此前该公司将全财年营业利润预期上调2.8%，因预期今年汽车及摩托车销售增长；该公司同时还上调了第二季股息并宣布一项股票回购计划。

索尼涨2.8%，延续前一交易日涨势，触及九年高位，此前该公司预期将录得创纪录的获利。

而全球最大汽车锂离子电池生产商Panasonic Corp挫跌3.3%，因特斯拉汽车(Tesla)周三将Model 3轿车实现量产的时间推后大约三个月，并称很难预测解决所有生产瓶颈需要多久时间。

东证股价指数收涨0.4%至1,794.08点。(完) (编译 侯雪苹/张明钧; 审校 蔡美珍/王洋)