FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本股市：日经指数攀升至21年新高，本田和索尼因获利前景乐观大涨
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
深度分析
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
中国财经
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月2日 / 早上7点25分 / 1 天前

日本股市：日经指数攀升至21年新高，本田和索尼因获利前景乐观大涨

1 分钟阅读

路透东京11月2日 - 日本股市日经指数周四在长周末前延续强劲涨势并触及21年新高，投资者追捧矿业股以及本田汽车和索尼等获利前景乐观的股票。

日经指数收涨0.5%，报22,539.12点，为1996年6月末以来的最高收位，此前一度高见22,540.25点。

该指数全周累计涨2.4%，为连续第八周录得涨幅，创下日本首相安倍晋三在2012年末启动安倍经济学改革以来的最长连涨期。日本金融市场周五将因假期休市。

矿业类股上扬，表现最为突出，日本国际石油开发帝石涨2.0%，石油资源开发(JAPEX)上扬0.8%。

本田汽车跳涨5.2%，此前该公司将全财年营业利润预期上调2.8%，因预期今年汽车及摩托车销售增长；该公司同时还上调了第二季股息并宣布一项股票回购计划。

索尼涨2.8%，延续前一交易日涨势，触及九年高位，此前该公司预期将录得创纪录的获利。

而全球最大汽车锂离子电池生产商Panasonic Corp挫跌3.3%，因特斯拉汽车(Tesla)周三将Model 3轿车实现量产的时间推后大约三个月，并称很难预测解决所有生产瓶颈需要多久时间。

东证股价指数收涨0.4%至1,794.08点。(完) (编译 侯雪苹/张明钧; 审校 蔡美珍/王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below