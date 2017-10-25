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日本股市：日经指数收低中止16连涨，投资者获利了结
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2017年10月25日 / 早上6点51分 / 更新于 1 天前

日本股市：日经指数收低中止16连涨，投资者获利了结

1 分钟阅读

路透东京10月25日 - 日本日经指数周三收低，17个交易日内首次下跌，交投震荡，投资者对创下连涨天数纪录的升势进行获利了结，不过美国公债收益率上升支撑了金融股。

日本股市创下前所未有的16日连涨，本周受日本首相安倍晋三执政联盟在周日大选中获胜支撑，这一胜利提高了续续实施刺激措施的可能。

日经指数收低0.5%报21,707.62点。开盘上涨0.4%，上午处于平盘上方，但午后走势迟滞，因投资者对于涨势变得谨慎。

过去16个交易日累计上涨7.1%。

周三下跌个股数量超过了上涨个股数量，两者所占的比例分别为67%和28%。

“在创纪录的上涨态势之后，有人担心会出现获利了结。大家都小心翼翼，一旦有人卖出，其他人会跟进，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

出口类股表现低迷，发那科(Fanuc)下跌1.1%，东京电子(东京威力科创)下跌0.9%，三菱汽车下跌1.6%。

保险和银行股吸引买家，之前美国10年期公债收益率在周二升至逾五个月高位。

第一生命控股上涨0.8%，损保控股上涨1.3%。三菱日联金融集团(MUFG)飙升1.8%。

日本东证股价指数(TOPIX)下跌0.3%至1,751.43点。(完) (编译 于春红/王洋; 审校 蔡美珍/王颖)

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