日本股市：日经指数收创一周半高位，企业业绩强劲且苹果供应商上扬

路透东京8月2日 - 日股日经指数周三升至一周半高位，受国内企业良好业绩支撑。因苹果公布了强劲的获利，带动苹果供应商的股价也上扬。

日经指数收涨0.5%至20,080.04点，为7月21日以来最高收位。

苹果供应商的股价大涨，村田制作所涨4.9%，太阳诱电涨4.4%，东电化(TDK)涨2.8%。之前苹果公布了意外强劲的第三季获利，并暗示将推出iPhone的10周年纪念版。

本田汽车收涨2.8%，这家日本第三大车厂调高全年营业利润预估，因亚洲需求强劲。

虽然日股受到强劲财报支撑，但交易商称日经指数将继续在20,000点关卡打转，因投资人对于日圆进一步上涨风险保持警戒。

“目前为止，企业公布的财报优于预期，但这样的正面因素被强势日圆相关担忧所抵销，”东京瑞银证券财富管理主管Toru Ibayashi表示。

“当日经指数在窄幅区间交投时，散户会在区间低档买进。若日圆贬值外资就会追高，但目前没有这样的情形。”

周三午后美元兑日圆上涨0.3%至110.75，此前在海外市场一度触及近七周低点109.920。

油价下跌带动矿业股逆势走低；美国库存数据导致美国原油价格跌回至每桶50美元下方。

日本国际石油开发帝石和石油资源开发(JAPEX)均跌0.5%。

东证股价指数上涨0.4%至1,634.38点，JPX-日经400指数上涨0.3%至14,540.00点。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 高琦/王兴亚)