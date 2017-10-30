日本股市：日经指数收平盘，苹果供应商的涨势被金融类股跌势抵消

路透东京10月30日 - 日本股市日经指数周一在震荡交投中大致收平，苹果供应商股票的涨幅，被金融类股的跌势抵消，而且在本周全球主要央行举行会议前，市场弥漫谨慎情绪。

日经指数收盘持平于22,011.67点，早盘曾触及21年新高22,086.88点。

大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“在本周日本及全球市场重大经济事件发生前，投资者略显谨慎。”

日本央行周二结束两日会议时，料将维持政策不变，在此同时美国联邦储备理事会(FED/美联储)两日政策会议将在周三结束，预料也将维持利率不变。

Sato称尽管有获利了结，但是日本股市应能够持稳，因持续受到首相安倍晋三领导的执政联盟本月大选胜选的支撑，这场胜选提高了延续刺激政策的预期。

日本的苹果供应商表现超越大盘，东电化(TDK)上涨0.7%、Foster Electric上涨1.1%、太阳诱电上涨0.9%。

苹果股价周五大涨3.6%，因该公司粉碎了iPhone X需求平庸的疑虑，称这款10周年iPhone手机的预定状况“非常火爆”。

金融股下跌，此前美国收益率下滑。保险及银行股表现落后，其中 T&D控股及三菱日联金融集团(MUFG)双双下跌1.1%。

东证股价指数收盘近持平，报1,770.84点。(完) (编译 于春红/张明钧; 审校 王兴亚/王洋)