日本股市：日经指数收平，受美元/日圆持稳影响

路透东京6月23日 - 日本股市日经指数周五收盘大致持平，因重大经济事件后美元/日圆持稳，另外任天堂触及多年新高，因投资者对其将为Switch主机推出的一款新游戏寄予厚望。

日经指数收报20,132.67点，当日涨0.1%。该指数本周累计涨1.0%，为三周来首次周线上升；周二曾触及2015年8月以来最高，受日圆下跌及外界对全球经济乐观支撑。

出口股涨跌互见，美元兑日圆持稳于111.28，未能刺激走势。丰田汽车下跌0.3%，本田汽车上涨0.5%，东京电子(东京威力科创)跌1.0%。

交易员表示，美联储及日本央行的货币政策决议尘埃落定后，投资人苦于寻找激发走势的新题材。

“彷佛市场已经提前开始暑休，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸称。“即使美联储升息后，美元兑日圆并未走强，所以投资认为难以追高日股。”

受日本放送协会(NHK)报导的影响，移动电话运营商的股票表现逊于大盘。报导称，政府将实施行政指导，敦促公司能在客户签合同前更好的向客户解释手机推销计划。

NTT Docomo下滑0.1%，KDDI Corp跌0.2%，软银跌0.2%。

东证股价指数上涨0.1%至1,611.34点。JPX-日经400指数上涨0.1%至14,332.34点。（完） (编译 于春红/蔡美珍/高琦 审校 王洋/张若琪/于春红)