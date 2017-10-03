日本股市：日经指数收涨逾1%至两年高位，得益于美股涨势和日圆走软

路透东京10月3日 - 日本股市周二上涨逾1%至两年高位，追随美股因数据显示美国经济强劲所带动的升势，与此同时日圆走软亦提振整体人气。

日经指数收涨1.1%报20,614.07点，为2015年8月中以来最高收位。

东证股价指数涨0.7%报1,684.46点，亦为2015年8月中以来最高收位。

美国股市三大股指周一均创纪录收盘新高，此前公布的美国9月制造业活动指数急升至13年半高位。

市场人士称，投资者转而关注市场内的正面因素，譬如美国经济强劲；同时在上月困扰市场的美朝地缘政治紧张局势也暂时消退。

“既然目前(两方)都没有明显的举动，因此近期烦扰市场的主要忧虑一直在消退，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示，“市场因日圆疲软而受到鼓舞，同时也更关注日本大选的进展和更多相关消息。”

日本首相安倍晋三上周解散下议院，并将再10月22日提前大选。

安倍提前大选，是希望能够保住他所属政党自民党主导的执政联盟在下议院的多数席次。

不过看来他的豪赌越来越不靠谱，因东京都知事小池百合子带领的新政党支持率与日俱增，并从其他政党吸纳了参选人。

美元上涨0.4%至113.15日圆，支撑整体人气，东证市场33个类股当中有32个类股上涨。

防御和出口类股均上涨，三井不动产 上扬3.9%，三菱地所涨2.5%，制药企业卫材升2.6%，本田汽车和发那科(Fanuc)分别涨1.1%和1.8%。

与此同时，Asatsu-DK跳涨逾20%，此前美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)一表示，拟以1,520亿日圆(13.5亿美元)收购Asatsu-DK。(完) (编译 许娜/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉)