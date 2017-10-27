日本股市：日经指数收涨1.2%创21年新高，银行股和科技股领涨

路透东京10月27日 - 日本股市日经指数周五收盘涨逾1%至21年新高，银行类股和科技类股领涨，得益于美债收益率仍维持高位及美国科技企业公布强劲业绩提振。

日经指数收涨1.2%至22,008.54点，创1996年中以来最高收位。该指数本周周线上涨2.6%，为连续第七周上涨，为近一年来最长时间的周线上涨。

东证股价指数上涨1.0%，报1,771.05点。成交量为20亿股，创五周以来最高。

金融股上涨，三菱日联金融集团(MUFG)涨2.8%，瑞穗金融集团升1.9%。

保险类股受追捧，第一生命控股涨1.0%，损保控股升0.8%。

“全球市场展现活力，外资的风险偏好强劲，”乐天证券首席全球分析师Mutsumi Kagawa称。“美元兑日圆升穿114日圆，也支撑市场信心。”

美元兑日圆升0.2%报114.20日圆。

科技股上扬，之前亚马逊、微软、Alphabet Corp旗下谷歌和英特尔均公布靓丽业绩。

爱德万测试(Advantest)跳涨6.5%，Sumco劲扬3.9%，NTT Data涨2.8%。

但斯巴鲁跌2.6%，之前消息人士对路透表示，该车企在日本国内一座工厂对内销车辆没有遵守正确的检查程序。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 高琦/刘秀红)