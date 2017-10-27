FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
日本股市：日经指数收涨1.2%创21年新高，银行股和科技股领涨
频道
专题
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
路透调查
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
中国财经
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
国际财经
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月27日 / 早上6点34分 / 1 天内

日本股市：日经指数收涨1.2%创21年新高，银行股和科技股领涨

1 分钟阅读

路透东京10月27日 - 日本股市日经指数周五收盘涨逾1%至21年新高，银行类股和科技类股领涨，得益于美债收益率仍维持高位及美国科技企业公布强劲业绩提振。

日经指数收涨1.2%至22,008.54点，创1996年中以来最高收位。该指数本周周线上涨2.6%，为连续第七周上涨，为近一年来最长时间的周线上涨。

东证股价指数上涨1.0%，报1,771.05点。成交量为20亿股，创五周以来最高。

金融股上涨，三菱日联金融集团(MUFG)涨2.8%，瑞穗金融集团升1.9%。

保险类股受追捧，第一生命控股涨1.0%，损保控股升0.8%。

“全球市场展现活力，外资的风险偏好强劲，”乐天证券首席全球分析师Mutsumi Kagawa称。“美元兑日圆升穿114日圆，也支撑市场信心。”

美元兑日圆升0.2%报114.20日圆。

科技股上扬，之前亚马逊、微软、Alphabet Corp旗下谷歌和英特尔均公布靓丽业绩。

爱德万测试(Advantest)跳涨6.5%，Sumco劲扬3.9%，NTT Data涨2.8%。

但斯巴鲁跌2.6%，之前消息人士对路透表示，该车企在日本国内一座工厂对内销车辆没有遵守正确的检查程序。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 高琦/刘秀红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below