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日本股市：日经指数收涨1.7%至近26年高位，因业绩强劲的预期吸引外资
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2017年11月7日 / 早上7点04分 / 更新于 1 天前

日本股市：日经指数收涨1.7%至近26年高位，因业绩强劲的预期吸引外资

1 分钟阅读

路透东京11月7日 - 日股日经指数周二跳涨至26年新高，由于预期日本企业业绩强劲，外资纷纷买进日股，美股走强也支持市场人气。

日经指数低开，但随后大涨，收涨1.7%报22,937.60点，为1992年1月以来最高收位。

美国股市隔夜攀升至纪录高位，受助于业绩乐观和并购活动。

“我们往往会拿当前日股涨势和1992年行情相比。但目前日股涨势是受到实质获利推动，这与26年前不同，当时企业在房地产泡沫破灭后要获利非常不易，”野村证券股市分析师Takashi Ito称。

Ito指出，以预估获利计算，日股目前市盈率(本益比)为14倍，1992年时则远高达37.73倍。

野村分析师9月时已预估日本企业2017财年税前获利成长16.3%。Ito表示，目前野村已经将预估增幅上修到17%。

美股强势也帮助拉动日股。

“美股受到强劲基本面的支撑，这也提振海外投资者的风险胃纳。”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，“那些在夏季低配日股的海外投资者，目前正将他们的投资配比提高到中性，甚至是超配。”

他指出，海外投资者被日本公司良好的获利前景和日本稳定的政局所吸引。

根据日本交易所集团(JPX)的数据，海外投资者在过去六周内已经总计买入约4.4万亿日圆（390亿美元）的日本股票和日股期货。

交易商称，工厂自动化设备制造商发那科(Fanuc)和基恩士(Keyence)都因强劲获利预期而受到追捧，分别上涨3.1%和4.0%。

日本国际石油开发帝石攀升3.7%，石油资源开发(JAPEX)跳涨6.0%，因油价守住周一触及2015年7月初以来最高位所录得的涨幅。

东证股价指数上涨1.2%至1,813.29点。（完） (编译 王颖/蔡美珍/高琦 审校 于春红)

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