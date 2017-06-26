日本股市：日经指数收盘小升守于两年高位附近，新兴板指数跳涨

路透东京6月26日 - 日本股市日经指数周一微升，守在上周触及的两年高点附近，因市场对全球经济看法乐观，但成交创逾两个月来最低。

日经指数上涨0.1%，至20,153.35点，短线支撑在重要心理关卡20,000点。日经指数6月20日触及20,318点。

“两万点大关是一个重要支撑位，市场正面聚焦于个别股票的获利、企业动作及股东权益报酬率(ROE)上升，”Parry International Trading Limited执行董事Gavin Parry称。

东证股价指数收涨0.1%，报1,612.21点，但由于缺乏宏观经济题材给市场提供清晰方向，成交量触及逾两个月最低。

交投集中在东芝等个股上。东芝大跌3.1%，此前东京证交所决定将该公司降级至二板市场。

东京证交所的创业板市场也成交活跃，Mothers市场指数上涨3.2%。

其中，游戏公司Klab成交活跃，上涨3.1%；此前该公司宣布今年夏天将发表一款与媒体公司Broccoli共同开发的新游戏。Broccoli股价上涨5.2%。

其他方面，金融股下跌，银行股指数和保险股指数分别下跌0.5%和0.8%。

三井住友金融集团跌1.4%，第一生命控股跌0.9%，T&D Holdings跌0.9%。

投资者关注高田方面的进展，该公司已申请破产保护。

高田称将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求15.88亿美元的金援。

东京证券交易所称，高田股票将于7月27日被摘牌。该公司股票周一全天暂停交易，上周五收在160日圆。

“高田破产是坏消息，但鉴于市场早就知道该公司陷入困境，该消息对整体投资者情绪的影响有限，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/侯雪苹；审校 张若琪/高琦/于春红)