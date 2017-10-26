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日本股市：日经指数收盘小涨受企业业绩提振，但神户制钢下跌
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2017年10月26日 / 早上7点02分 / 1 天内

日本股市：日经指数收盘小涨受企业业绩提振，但神户制钢下跌

1 分钟阅读

路透东京10月26日 - 日本股市日经指数周四收盘小幅上涨，受在业绩强劲的个股提振。但神户制钢所下跌，该公司称旗下位于东京附近的Hatano厂部分铜产品的日本工业标准(JIS)认证已被撤销。

日经指数收盘涨0.2%至21,739.78点。

日经指数周三收跌，结束长达16天的涨势。日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的大选中获胜，引发对推出进一步刺激措施的乐观预期，这推动日股连续上涨。

“日股10月的涨势是如此凌厉，对于这样的涨幅有一些修正也很正常，即便投资者认为日股有进一步上涨的空间。”三井住友信托控股的资深市场分析师Ayako Sera说道。

市场周四受到强劲企业获利的支撑。

大和证券跳升5.4%，之前公布上半财年获利高于预期，并且宣布将回购股票。

这提振证券类股成为大盘表现最佳的板块。

神户制钢下跌1.5%，该公司之前表示，受数据造假事件的影响，公司旗下位于东京附近的Hatano厂部分铜产品的日本工业标准(JIS)认证已被撤销。

爱德万测试(Advantest)下挫3.4%，这家芯片设备制造商将当前财年获利预估从150亿日圆下调到145亿日圆。

东证股价指数小升0.1%至1,753.90点。（完） (编译 汪红英/高琦 审校 张涛/杜明霞)

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