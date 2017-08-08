日本股市：日经指数收跌受出口股拖累，但钢铁股触及五个月高位

路透东京8月8日 - 日本股市日经指数周二下滑，因日圆走强打压出口商，抵消了钢铁股基于强劲获利前景录得的涨幅。

日经指数收跌0.3%至19,996.01点；东证股价指数跌0.2%至1,635.32点。

日本制钢所大涨20%，因该公司将截至2018年3月财年的营业利润预估从125亿日圆上调到140亿日圆，归功于工业机械业务的成本缩减。

钢铁类股收高0.7%至五个月高位。

日本钢铁厂商纷纷公布了乐观的全年展望，使得该板块录得强劲的涨幅。

“投资者青睐于某些有着强劲业绩的板块，诸如建筑、钢铁以及汽车厂商等周期性股票，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi说。

不过他表示：“日本市场还较为低迷，因美元/日圆缺乏明确的方向，而8月份经济活动也会出现季节性放缓。”

美元兑日圆小跌0.1%至110.64。

出口类股整体走低，Panasonic Corp跌1.2%，马自达下跌1.3%，奥林巴斯则下挫2.0%。

杰士汤浅逆市跳涨8.7%，之前有媒体报导称该公司最早将从2020年开始量产能够令电动汽车续航里程增加一倍但价格却保持稳定的锂离子电池。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 高琦/王颖)