日本股市：日经指数收跌至逾一周低位，因日圆走强且安倍支持率下滑

路透东京7月18日 - 日本股市日经指数周二跌至逾一周低位，因日圆走强打压周期性股票，而且现任安倍政府所获支持率下滑也加重市场低迷人气。

日经指数收跌0.6%至19,999.91点，为7月7日以来最低收位。

美元兑日圆跌至两周低位111.97日圆，自一周前触及近四个月高位114.495之后丧失动能。

“美国收益率似乎已经触顶，美元兑日圆走软，这拖累股市走低，”东京瑞银证券财富管理主管Toru Ibayashi表示。

交易商称，日本首相安倍晋三支持率下滑，也令投资人裹足不前；安倍晋三的民意支持率已经跌破三成，创下他2012年再次执政以来最低。

“我接到越来越多外国客户的电话，他们想要知道为什么安倍支持率下滑得这么快，”法银巴黎证券亚太地区机构客户主管Kyoya Okazawa表示。

“短线而言很容易进行买进日圆抛售股票的操作...安倍晋三最吸引人的政策就是削弱日圆，因此若他的支持率进一步下滑，日圆可能会进一步走强，并打击日股。”

金融股下滑，其中银行类股指数下跌1.1%。

汽车制造商股价收低，其中丰田汽车下跌1.3%，本田汽车下跌1.2%。

东芝股价跳涨19%至275.8日圆。此前美国对冲基金Greenlight Capital称已增持东芝股份，而且美国一法庭推迟裁决是否按西部数据(WD)要求暂时阻止东芝出售闪存芯片业务。出售该业务的交易金额达180亿美元。

东证股价指数下跌0.3%至1,620.48点，JPX-日经400指数下跌0.4%至14,413.49点。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 高琦/王兴亚)