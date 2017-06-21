日本股市：日经指数收跌，受日圆走强及矿业股下跌拖累

路透东京6月21日 - 日股日经指数周三收盘下跌，因日圆走强侵蚀风险偏好；矿业类股因油价走软而表现欠佳。

日经指数收跌0.5%至20,138.79点，脱离上日触及的近两年高点。

美股隔夜下挫，因油价下跌拖累能源股挫低，这也损及亚州市场人气。

矿业股跑输大市，下跌1.3%，之前油价下挫约2%，有消息称几个关键产油国增加供应。

“日圆走强，再加上油价下滑，使投资者离场观望，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

美元兑日圆跌0.2%至111.220，脱离周二所及近一个月高位111.790。

日本国际石油开发帝石跌1.2%，Japan Petroleum Exploration跌1.9%。

但低廉的油价助推航空股。日本航空涨0.3%，ANA Holdings涨0.5%。

银行股近日受到追捧后，涨势暂作歇缓。三菱日联金融集团(MUFG)下跌1.3%，三井住友金融集团跌0.7%。

东芝开盘上扬，震荡收挫2.2%。东芝周三称，其董事会已选择一个由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。

高田仍然未有成交，大量卖单挂出，股价终场报在跌停板水准244日圆。消息人士上周五表示，高田准备最快本周申请破产。过去四个交易日高田股价已大跌50%。

东证股价指数跌0.4%，至1,611.56。(完) (编译 汪红英/王颖/蔡美珍；审校 艾茂林/孙茉莉/张若琪)