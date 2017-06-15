日本股市：日经指数收跌，金融类股表现不佳

路透东京6月15日 - 日股日经指数周四在震荡交投中收跌，此前美国通胀数据疲弱，超过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的影响，同时，美国公债收益率下降拖累金融类股。

华盛顿邮报周三援引匿名官员报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。这亦打压市场人气。

日经指数收跌0.3%，报19,831.82点，早盘曾短暂涨至平盘上方。

“日圆走强之后，整体人气变差...美国经济数据疲软及特朗普遭调查的报导，都将成为买进日圆的理由，”Nissay资产管理股市分析师Isao Kubo称。

美元/日圆隔夜跌至八周低点108.81日圆，之后才回升到109.59，美元/日圆跌势打压了出口股。丰田汽车下滑1.1%，Panasonic下挫1.6%。

受美债收益率下跌拖累，金融股表现落后，银行股指数跌1.5%，保险股指数下挫1.8%，三菱日联金融集团(MUFG)挫低2.0%。

美联储一如预期将指标利率区间升至1.00-1.25%，并公布缩减资产负债表计划细节。决策官员亦暗示今年料将再升息一次。

但美国通胀及零售销售数据疲软，压过了美联储升息消息。

“随着重大事件的过去，市场放松下来。但在疲弱的美国经济数据公布后，市场面对很多疑问。”大和证券分析师Takuya Takahashi表示。

美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，核心CPI较上年同期的增幅滑落到1.7%，为2015年5月以来最低增幅。

美国5月零售销售较前月减少0.3%，远逊于预估的增加0.1%，并创下2016年1月以来最大降幅。

“投资者难以想象美国经济将从第一季的颓势中复苏，也不认为通胀率能很快回升。”Takahashi表示。

任天堂逆势大涨4.3%，延续昨日的升势。该公司周三在推特上宣布，将在10月27日为Switch主机推出游戏Super Mario Odyssey。

东证股价指数下跌0.2%，报1,588.09点。（完） (编译 王琛/蔡美珍/高琦 审校 于春红/王红英/艾茂林)