日本股市：日经指数收跌1.3%创两个半月低位，因朝鲜地缘政治风险加剧

路透东京8月9日 - 日本日经指数周三收低，早盘一度跌至两个半月低点，因朝鲜半岛的地缘政治紧张局势升级，推动了避险日圆的上涨，并打击股市。

日经指数收跌1.3%至19,738.71点，为5月31日以来最低收盘点位，但防御设备生产商类股吸引买盘，石川制作所大涨5.0%，丰和工业涨1.1%，东京计器涨1.4%。

朝鲜(北韩)周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。

“市场本已因夏季交投活动出现季节性放缓而低迷，围绕朝鲜半岛地缘政治紧张局势的不确定性进一步带来打击，”乐天证券的首席全球策略师Mutsumi Kagawa说。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数收于10.96，创约一个月以来最高。

Kagawa同时表示，市场也正关注CBOE偏斜指数(SKEW INDEX)、也就是所谓的黑天鹅指数，该指数依据交易商如何为指数期权定价来衡量标准普尔500指数出现激烈波动的可能性。

“美股近期大涨之后，该指数逐渐升高，出现警示讯号，”Kagawa称，他并称投资人可能为近期投资人剧烈抛售预做准备。

芝加哥期权交易所所谓的“黑天鹅”指数周三也升至140.05。7月该指数多数时间介于120-140。

美元/日圆跌0.3%报110.01，此前跌至6月中旬以来最低的109.835，令汽车生产商、科技和银行等多数龙头股受到打击。东证股价指数33个分类指数中有32个下跌。

东证市场33个类股中有30个下跌。

丰田汽车下跌1.6%，本田汽车跌1.2%，东电化(TDK)跌2.0%，爱德万测试(Advantest)重挫2.6%。

三菱日联金融集团和三井住友金融集团分别下跌1.1%及1.3%。

奥林巴斯(Olympus)大跌7.7%，该公司4-6月营业利润同比下降4.9%至127亿日圆，受医疗设备需求疲软打击。

东芝股价上涨3.2%，此前消息人士对路透表示，公司的审计方可望签署年报。

东证股价指数跌1.1%至1,617.90点；JPX-日经400指数下跌1.0%至14,375.72点。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 高琦/于春红)