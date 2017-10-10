日本股市：日经指数收高逼近21年高位，但神户制钢重挫

路透东京10月10日 - 日本股市结束三天周末小长假，日经指数周二上涨接近21年高位，因美国经济将持续改善的预期支撑市场人气，但神户制钢股价重挫，此前该公司表示曾经数据造假。

日经指数收盘上涨0.6%至20,823.51点，盘中触及两年新高20,823.66点，并进一步逼近21年高位。若升至2015年6月所及20,952.71点上方，则创下1996年以来最高水平。

周一是日本的公共假日，投资者结束假期返回市场后看到日圆在周末走软，因强劲的美国9月薪资数据被认为可能提振通胀，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息和美元走强。

“市场预计(美联储)12月升息，日经指数在美元/日圆保持强劲的情况下持稳，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示。

日本第三大钢铁生产商神户制钢股价跳水，之前披露曾有产品数据造假行为。

出口类股持稳，此前美元兑日圆周五在强劲美国薪资数据带动下跳升至近三个月高点113.440，随后美元受朝鲜局势担忧而回落。周二亚洲交易时段，美元/日圆持平于112.690。

丰田汽车涨1.6%，三菱汽车与东京电子(东京威力科创)均上涨1.9%。

保险类股下跌。MS&AD Holdings收低3.9%，损保控股跌4.7%。(完) (编译 王兴亚/张涛；审校 刘秀红/王颖)