日本股市：日经指数早盘下滑，受累于日圆升值

路透东京8月4日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，因日圆升至七周高位的影响盖过了对企业获利的乐观情绪。马自达上涨，该公司料将与丰田汽车宣布结盟。

日经指数早盘下滑0.4%，但本周以来持平，自6月中以来所处的交投区间已经缩窄。

美国服务业数据意外疲弱，打压风险偏好，美元兑日圆周五跌至七周低位109.85日圆。

三菱日联摩根士丹利证券资深投资策略师Seiki Orimi称，“如果美元兑日圆跌破110日圆，许多企业将不得不调整汇率假设。这意味着当前围绕获利的乐观情绪有可能降温。目前我们处于分水岭上。”

据冈三证券，迄今已公布业绩的日本企业营业利润增长12.9%，其中60%优于市场预期。

不过市场参与者也注意到，即使企业获利与预期相符，许多公司的股价都倾向于下跌，或者快速回吐涨幅。

以市值计日本最大啤酒生产企业麒麟控股周五早盘大跌4.45%，此前该公司将年度营业利润预估上调4.1%，但略低于分析师预期。

另一方面，汽车生产商铃木汽车大涨7.8%，此前该公司公布的本季获利优于市场预期。

其他汽车生产商中，马自达汽车涨逾5%。丰田汽车升0.24%。

东证股价指数早盘跌0.22%。(完) (编译 杜明霞/于春红; 审校 张若琪/艾茂林)