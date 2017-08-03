日本股市：日经指数早盘下跌，因科技股遭遇获利了结

路透东京8月3日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌，因投资者毫不迟疑的对昨日大涨的科技股了结获利。昨日受苹果发布强劲业绩推动，科技股纷纷扬升。

日经指数早盘下滑0.38%至20,004.00点，周三为收升0.5%。

“在苹果公布财报后，日股先于美股录得涨幅，因此投资者今日快速锁定获利，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

隔夜美股道指首次突破22,000点关口，受苹果的iPhone稳健季度营收提振。但其他科技股如应用材料(Applied Materials)下跌3.1%，费城半导体指数(Philadelphia SE Semiconductor Index)则下跌0.7%。

“虽然苹果隔夜大涨，但其他美国科技股表现疲弱，这就是为何投资者很快判断，总体市场行情不会继续受益于‘苹果效应’，今日东京电子等日本企业股价下跌，”藤户则弘说。

芯片设备制造商东京电子(东京威力科创)跌2.22%，爱德万测试(Advantest)挫跌3.57%。

上日走高的苹果供应商类股也表现低迷。村田制作所跌0.62%，东电化(TDK)下滑0.61%。

全日空控股逆势上涨4.67%，该公司之前公布第一财季营业利润激增80%。全日空是以营收计日本最大的航空公司。

交易员也在等待预期中的内阁改组。首相安倍晋三将于今日稍后改组内阁，他在受到一系列丑闻打击后力图重新获得公众支持。

东证股价指数早盘收跌0.31%至1,629.27点。(完) (编译 高琦/王颖；审校 王兴亚/郑茵)