日本股市：日经指数早盘下跌，钢铁股涨势被金融股走疲所抵消

路透东京8月8日 - 日本股市日经指数周二下滑，虽然钢铁股受强劲业绩展望拉动而上涨，但被金融股的走疲所抵消。

日经指数早盘下跌0.32%至19,992.17点，开盘曾微幅走高。东证股价指数跌0.33%至1,633.85点。

日本制钢所跳涨19%，因公司将截至2018年3月财年的营业利润预估从125亿日圆上调到140亿日圆，归功于工业机械业务的成本缩减。

钢铁类股上涨0.6%至五个月高点。

该类股涨势强劲，主因日本钢铁制造商乐观预估全年展望。钢铁业者藉由调高产品价格，将原物料成本增加转嫁给客户，押注国内外需求强劲。

瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，“投资人偏好财报强劲的特定类股，例如建筑、钢铁，以及汽车制造商等景气循环股。”

但他补充称，“日本市场表现不振，因美元/日圆方向不明，同时8月又有季节性活动放缓。”

美债收益率上日下跌之后，保险商和银行等投资海外债券等高收益产品的业者股价下跌。

MS&AD保险集团控股公司下跌0.9%， T&D控股下跌1.3%；三菱日联金融集团(MUFG)以及三井住友金融集团双双下跌0.6%。

GS Yuasa逆势跳涨15%，此前日经新闻报导称，该公司最快将在2020年量产可让电动车续航里程翻倍、同时又可维持价格稳定的新款锂电池。

Chibagin Asset Management总经理Yoshihiro Okumura表示，“任何与电动车有关的东西都引发投资人的强烈兴趣。”

“随着企业准备在欧洲向电动车过渡，投资人也正在挑选适当的个股。他们不想落于人后。”(完) (编译 高琦/张明钧; 审校 戴素萍/徐文焰)