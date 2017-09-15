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日本股市：日经指数早盘中小升，尽管朝鲜发射导弹
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2017年9月15日 / 凌晨2点01分 / 1 个月前

日本股市：日经指数早盘中小升，尽管朝鲜发射导弹

1 分钟阅读

路透东京9月15日 - 日股日经指数周五早盘小升，市场对于朝鲜(北韩)发射弹道导弹一事泰然面对，尽管朝鲜又有最新挑战动作，但美元兑日圆仍相对持稳。

韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

日经指数在开盘后先是应声下跌，但之后扳回跌幅，最新报19,835.43，日内上涨0.15%。

该指数周线可能收高2.9%，受美股飙升至纪录高点以及日圆走软提振。

日经指数周四曾触及8月9日以来高点19,918.39点，自一周前所及四个月低点19,239.52点反弹。

朝鲜周五早晨发射导弹遏制了日股走势，但未能引发上周那样的避险操作。

“日经指数持坚，因为汇市对朝鲜发射导弹的反应相对平静，美元/日圆回升至110.00日圆关口上方，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

“另外，此次发射导弹并不完全出乎市场意料，因为联合国安理会颁布最新制裁举措后，外界预期朝鲜会做出反应。”

美元兑日圆在朝鲜发射导弹后最低跌至109.550，但最新报110.200，持平于周四美国尾盘水准。

东证股价指数上涨0.15%至1,634.63点，周四创下两年高位1,642.56点。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 郑茵/徐文焰)

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