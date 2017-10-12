日本股市：日经指数早盘创近21年高点，受美股创纪录新高提振

路透东京10月12日 - 日本股市日经指数周四早盘创下逾20年高点，受美股创纪录新高提振，这抵消了石油相关类股下跌的影响。

日经指数早市收盘涨0.5%至20,978.56点，盘中一度升至1996年12月以来的最高水准20,980.92点。

东证股价指数涨0.3%至1,702.37点，盘中一度触及1,703.67点，为2007年7月以来最高水准。

美国股市周三小幅收高，三大股指刷新收盘纪录，标普500指数的板块走势显示投资者青睐所谓的防御类股。有关一位对市场有利的候选人正被力推为美联储主席叶伦的接班人的报导扶助股指收盘接近日内高位。

“日股不会遗世独立。如果其他地方在欢欣鼓舞，那么日股最终也会如此，”瑞士信贷日股销售主管Stefan Worrall表示。

“作为一个市场，非常依赖全球市场的人气，因此尽管有不少潜在风险和阻力，但人气显然在改善。”

神户制钢本周股价暴跌逾35%，此前该公司深陷数据造假丑闻。今日早盘该股上涨1.1%。

东芝股价大涨4.1%，日本经济新闻周三报导称，东芝即将被移出东京证交所特别观察名单。

JPX-日经400指数早盘收升0.32%至15,024.01点。(完) (编译 汪红英/戴素萍 审校 龚芳/李爽)