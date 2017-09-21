日本股市：日经指数早盘升至两年多高位，苹果供应商股价下跌

路透东京9月21日 - 日股日经指数周四上涨，受美股走高和日圆疲软的提振，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示，仍预期今内再升息一次。

日经指数早盘上涨0.83%至20,479.88点，为2015年8月以来最高位。

美元兑日圆涨0.3%至112.57日圆，触及7月中旬以来最高水位，此前美联储称将从下月开始缩减资产负债表，并表示年底前仍有可能再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。

日本央行将在周四稍晚公布利率决议，但预期将按兵不动。

“今天没有人真的太在意日本央行，反而是关注美联储隔夜说了什么，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。

然市场将从日本央行总裁黑田东彦的会后记者会寻求线索，以研判政治版图的可能变化将如何影响货币政策。

政府消息人士对路透表示，安倍晋三将在10月22日举行大选，以抓住其支持率反弹及反对党内讧的机会。其他消息人士称，安倍希望推进2019年将消费税从8%上调至10%的计划，并利用部分收入打造“全世代的社保系统”，将会对教育进行投资，降低消费税收入用于偿付公债的比例。

藤户则弘表示，“我们必须先看看政策承诺是否有兑现，之后才能说是否会对市场造成影响。”

苹果供应商类股下跌，此前有报导称，Rosenblatt Securities分析师称iPhone 8预购量远不如前几代。

苹果公司周三承认，其一周前发布的最新智能手表存在问题。问题出在该产品最重要的功能上：旁边无需iPhone手机，便可拨打电话以及访问数据。

东证股价指数和JPX-日经400指数均上涨0.7%。(完) (编译 王琛/戴素萍 审校 徐文焰/高琦)