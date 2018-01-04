日本股市：日经指数早盘大涨2.5%，石油和证券类股表现亮眼

路透东京1月4日 - 日本股市周四早盘大涨，今日为日本股市在2018年的首个交易日，东证股价指数(TOPIX)创下1991年以来最高水位，因证券和石油类股上涨。

日本新年长假之后，日经指数追随海外股市涨势，早盘收高2.5%，报23,326.06点。东证股价指数上涨2%至1,853.07点。

上涨个股与下跌个股数量分别为460支与151支，59支个股早盘收盘持平。

2017年，日经指数上涨了19.1%，东证股价指数上涨19.7%，得益于全球经济增强、日本国内政治稳定以及日本央行超宽松货币政策支撑日本企业获利。

券商类股受到这样的涨势扶助，证券分项指数涨3.8%。野村控股涨2.7%，大和证券涨2.9%。

油价大涨提振石油和煤炭分项指数上涨3.6%。捷客斯控股涨4%，Cosmo Energy Holdings涨6.8%。

任天堂涨4.8%。金融时报周一报导称，任天堂计划通过与中国公司网易的一项合作协议，在中国推出增强现实(AR)游戏精灵宝可梦GO。

三菱重工业涨2.5%，此前该公司飞机部门主管表示，有望在2020年中期交付几经推迟的商用喷气式飞机，尽管面临订单被取消的风险。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 于春红/白云)