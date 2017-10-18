日本股市：日经指数早盘小涨有望连12日录得涨幅，神户制钢续跌

路透东京10月18日 - 日本股市日经指数周三小涨，美股进一步上扬带来提振，且投资者押注周末选举会带领政治和货币政策方面将继续保持稳定。

日经指数早盘涨0.1%，收报21,354.56点，徘徊在21年新高水位，且有望连续第12日上扬。

东证股价指数微涨0.03%至1,723.82点。

美国道琼工业指数周二收在纪录高位，且盘中首次短暂升穿23,000点关口，支撑市场人气。

“美国股市目前拥有动能，并传导至其他市场，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示。“投资者都在日本周日大选前买入股票，包括近几个月大举卖超的外资。”

他补充称，买盘“不只是空头回补，而且投资者在建立新的多头仓位。”

共同社进行的调查显示，日本首相安倍晋三领导的执政联盟料将在周日大选中获得约三分之二的多数席位。

市场对一些大型企业的丑闻持谨慎态度，限制股市涨势。

神户制钢跌2.9%，在上日上扬后重启跌势。该股自数据造假丑闻曝光后，本月已跌逾39%。

日产汽车股价跌0.5%。其他汽车厂商股上扬。本田汽车涨0.2%，丰田汽车升0.6%。

JP-日经400指数升0.1%报15,262.48点。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 戴素萍/于春红)