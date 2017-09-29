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日本股市：日经指数早盘微幅下跌，但本季有望录得小幅涨幅
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2017年9月29日 / 凌晨3点28分 / 22 天内

日本股市：日经指数早盘微幅下跌，但本季有望录得小幅涨幅

1 分钟阅读

路透东京9月29日 - 日股日经指数周五早盘小幅下跌，但受日圆走软的扶助，本月料将录得坚实涨幅。

日经指数 早盘跌0.3%，报20,305.04点。

该指数本周小幅走高，但9月月线录得3.4%的坚实涨幅。本季日经指数上涨1.4%，今年迄今为止的涨幅达到6.2%。

“月底因素对此间市场有影响，但我认为不应对今天股市下跌解释过度，”瑞信驻东京的日本股票销售主管Stefan Worrall称。

周五早上公布的乐观经济数据支撑了人气，并抑制了股市跌幅。

日本8月核心通胀加速上升，工业生产增幅超过预期，劳动力需求仍为逾40年最强，进一步显示日本经济动能稳健。

日圆走软亦使日本股市9月顺风顺水。美元兑日圆 9月累计涨2.5%。

在日本首相安倍晋三在众议院提前选举前，投资者担心政治形势。

东芝大涨2.6%，该公司周四表示，已签署协议将芯片业务以180亿美元价格出售给贝恩资本牵头的财团，就此克服了一个重大障碍。东芝一直在努力筹措资金，以避免被摘牌的命运。

东证股价指数早盘跌0.3%至1,670.76点，JPX日经400指数早盘跌0.3%至14,754.55点。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 白云/孙茉莉)

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