日本股市：日经指数早盘微涨因美元/日圆持稳，高田申请破产保护

路透东京6月26日 - 日本日经指数周一早盘微涨，因美元/日圆持稳，而投资者关注点放在高田申请破产保护消息方面。

安全气囊制造商高田周一在日本申请破产保护，并表示将从美国汽车配件生产商百利得(KSS)寻求15.88亿美元的财务援助。

东京证交所称，高田申请破产保护之后，其股票将于7月27日被摘牌。高田股票将在周一全天暂停交易，上周五收报160日圆。

“高田破产是坏消息，但鉴于市场早就知道该公司陷入困境，该消息对整体投资者情绪的影响有限，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。

日经指数早盘收涨0.12%，至20,157.42点。

分析师预测，企业获利强劲的预期，会对股市构成支持。

其他个股方面，东芝跌5.3%，此前东京证券交易所决定将该公司股票从8月开始降级至二板市场。

矿业股反弹，因油价在周一早盘上涨。国际石油开发帝石涨1.86%，Japan Petroleum Exploration涨1.24%。

金融板块下跌，银行类股和保险类股分别跌0.39%和0.84%。三菱日联金融微跌0.08%，第一生命控股跌0.92%，T&D Holdings跌0.97%。

东证股价指数涨0.11%至1,613.17点。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 高琦/许娜)