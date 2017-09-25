日本股市：日经指数早盘收升，受益于日圆走软和提前大选憧憬

路透东京9月25日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因日圆走软提振出口商类股，而对于提前大选的憧憬继续支撑整体人气。

对很多上市公司来讲，上半财年将于9月30日结束，投资者在周三除息日之前买入股票，也支撑了市场。

日经指数早盘收涨0.6%至20,414.93点，上周上扬1.9%并触及两年高位20,481.27点，受助于美股强劲涨幅和日圆走软，以及日本提前大选预期。

首相安倍晋三料将在周一宣布下个月提前国会选举，利用其支持率上升和反对党内斗混乱的局面。

另外，读卖新闻周一报导称，安倍晋三打算在年底前编制规模约2万亿(兆)日圆的新经济刺激方案。

“关于2万亿日圆刺激计划的消息对股市的影响有限，但在大选之前可能会有更多关于此类刺激方案的消息，这种预期则在支撑人气，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato表示。

时事社报导称，安倍晋三将于0900 GMT召开记者会。

软银涨1.26%，是成交第三大个股。据知情消息人士透露，美国无线运营商T-Mobile US与Sprint Corp的合并计划接近达成初步协议，这意味着美国第三和第四大无线运营商的合并取得重大进展。

出口类股持稳，日圆兑美元跌0.4%至112.36日圆。爱德万测试(Advantest)涨1.99%。

东证股价指数涨0.55%至1,673.69点。(完) (编译 艾茂林/张涛；审校 戴素萍/龚芳)