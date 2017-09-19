日本股市：日经指数早盘收高1.5%并触及两个半月高点，因日圆疲软

路透东京9月19日 - 日本股市日经指数周二早盘升至两个半月高点，日圆走软和美股上涨提振了投资者信心，促使出口和金融等景气循环类股上扬。

日经指数早盘收高1.5%至20,197.56点，稍早触及6月29日以来最高位20,204.30点。

东证股价指数上涨1.3%，触及两年高点1,661.22。

日本股市周一因假期休市，周二走高部分是因为追涨全球股市，以及日圆下跌。

美元/日圆周二徘徊在八周高位附近，但交易商在美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日政策会议之前保持谨慎。美联储会议今日稍晚开始。

日本有可能提前大选的消息，也有助提振市场风险偏好。

据政府及执政党消息人士透露，日本首相安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。

“投资者之前担心‘安倍退阵’，但如果他要求提前大选并且执政党获胜的话，则将强化他曾经疲弱的政府根基，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

但Sato表示，投资者在美联储决定之前将保持谨慎。预计美联储此次政策会议不会做出升息决定，但有可能提供进一步收紧政策步伐的线索。

东证股价指数33个分项指数悉数上涨，金融和出口商类股表现优于大盘，因风险偏好回升。

三菱UFJ金融集团劲扬2.7%，三井住友金融集团涨2.1%，野村控股涨2.6%。

丰田汽车涨2.6%，日产汽车涨1.8%，Panasonic涨2.3%。

任天堂大涨5.7%，触及九年高位，此前瑞士信贷将该股评级从“中性”上调至“表现优于大盘”，理由是Switch销售有望表现强劲。(完) (编译 王兴亚/刘秀红；审校 戴素萍/龚芳)