日本股市：日经指数早盘涨至近26年高位，外资寄望日企业绩强劲而买进

路透东京11月7日 - 日本日经指数周二早盘跳涨至近26年高位，外国投资者因预期日企将公布强劲业绩而纷纷买入，同时美股强势也支撑市场人气。

日经指数低开，但随后逆转跌势一度涨1.0%至22,775.68点，创下1992年1月以来最高水准。

美国股市周一升至纪录新高，因对合并交易的乐观情绪，且投资者押注共和党的下调企业税计划将提振企业利润。

“强劲基本面支撑美国股市，也提振了海外投资者的风险偏好，”三菱日联摩根士丹利证券资深投资策略师Norihiro Fujito表示。“出于某些原因，夏季减持日本股票的海外投资者投资立场转为中性，甚至增持。”

他说，日本企业的强劲业绩前景和日本的政治稳定性目前在发达经济体中实属罕见，因而吸引海外投资者买入。

据日本交易所集团(JPX)的数据，海外投资者过去六周内总计买入约4.4万亿日圆(390亿美元)日本股票和期货。

交易员称，强劲业绩预期推高工厂自动化设备生产商股价，发那科(Fanuc)和Keyence Corp分别上涨2.1%和2.9%。

券商股也走高，野村控股涨2.7%，大和证券涨1.5%。

东证股价指数早盘涨0.6%至1,802.85点。(完) (编译 刘秀红/王灿; 审校 李爽/白云)