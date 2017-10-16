日本股市：日经指数早盘触及21年新高，软银飙涨

路透东京10月16日 - 日本股市日经指数周一早盘升至21年新高，因美元兑日圆持稳；指数权重股软银飙涨，因有消息称T-Mobile和Sprint计划合并。

日经指数早盘收涨0.6%至21,288.12点，此前一度触及21,347.07，创下1996年底以来的最高。

如果该指数周一收高，将为连续第10日上涨，从而会创下2015年5月以来的最长上涨期。

美元兑日圆小升0.2%至112.07日圆。

交易商称，对于日本执政党将在本月稍晚赢得大选的预期继续支撑市场人气，日圆走软提升了对日企将公布强劲业绩的希望。

日企将于本月稍晚开始公布上半财年获利情况，“当前的汇率水平意味着制造业者将有亮丽的获利表现，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。

Takahashi称，大和证券分析师预计日企今年税前获利将增长14%，假定条件是美元/日圆报110日圆。

软银大涨2.6%，此前知情消息人士告诉路透，T-Mobile U.S.和软银控制的Sprint计划宣布一项合并协议，暂时不出售资产，他们希望在监管机构要求作出让步之前尽可能多地保留旗下频段资产和成本协同效益。

科技股等其他大型股也吸引买家兴趣，爱德万测试(Advantest)涨2.3%，日立制作所涨2.1%，索尼涨1.4%。

银行类股也录得涨幅。三菱UFJ金融集团涨1.3%，瑞穗金融集团涨1.2%。

东证股价指数涨0.9%至1,723.18点。(完) (编译 侯雪苹/刘秀红；审校 戴素萍/徐文焰)