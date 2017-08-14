日本股市：日经指数早盘跌至近三个月低位，因日圆走坚及美朝关系紧张

路透东京8月14日 - 日本日经指数周一大跌至接近三个月低位，因美朝紧张局势促使投资者抛售高风险资产，推动日圆走强。

日本第二季经济增长速度为两年多来最快。这一乐观数据被日圆涨势及地缘政治担忧加剧的影响所盖过。

日经指数早盘收跌0.8%至19,564.98点，稍早一度跌至19,486.48点，为5月18日以来最低。

日本金融市场周五逢假日休市，今日走势部分反映全球股市之前跌势，以及美元当天的下跌。

不过部分分析师表示，若没有令人振奋的经济数据，加之预期日本央行将买进上市交易基金(ETF)，日经指数恐怕还会跌更多。

“与日经指数期货周五在芝加哥市场的收盘情况相比，市场受到良好支撑，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

日经指数期货周五在芝加哥商业交易所(CME)收报19,395点，预示着日股周一会大跌。

政府数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长4.0%，超过市场预估的2.5%，创下2015年第一季以来最大增幅。

Sato称，“一旦地缘政治风险尘埃落定，投资人可能会重新检视日本经济基本面强劲的事实。”

东证股价指数下跌0.8%，至1,603.95点。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 徐文焰/许娜)