日本股市：日经指数早盘跌至逾一周低位，受除息因素影响

路透东京9月27日 - 日本股市周三早盘跌至逾一周低位，除息因素引发的股价调节，打压了汽车股等高收益股，抵销科技股尾随美国同业的涨势。

日经指数早盘收低0.3%，或59.22点，至20,270.97点，早盘中曾跌至低见20,213.66点，为9月19日以来最低。

市场人士指出，除息因素将日经指数削减了约130点。

包括汽车制造商、铁路业者、银行和证券公司等高收益股票表现落后。

“若没有除息因素，今天日股还会更加强势，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。“日本市场人气本身是偏多的，受助于叶伦谈话后日圆走弱。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。

美元兑日圆报122.27，弹离周二低点111.50。

丰田汽车下跌0.8%，日产汽车下跌2.4%，西日本旅客铁道下跌1.7%，瑞穗金融集团下滑1.8%，大和证券集团挫低1.8%。

部分科技股表现超越大盘，其中爱德万测试(Advantest)大涨2.6%，Panasonic Corp上涨1.1%。

其他方面，农业化学品制造商日本农药大跌4.3%，此前该公司将9月底止年度营业利润预估从先前的39亿日圆下调至31亿日圆。

东证股价指数下跌0.6%至1,663.22。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 张若琪/于春红)