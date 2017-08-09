日本股市：日经指数早盘跌至逾两个月低点，因朝鲜半岛紧张局势升级

路透东京8月9日 - 日本股市日经指数周三早盘跌至逾两个月低点，因朝鲜半岛的地缘政治紧张局势升级，推动了避险日圆的上涨，并打击股市全面下挫。

日经指数早盘跌1.28%至19,739.88点，稍早曾触及日低19,715.56点，这是6月1日以来的最低位。

朝鲜(北韩)周三称，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。数小时之前，美国总统特朗普对朝鲜称，对美国构成的任何威胁都将招致“怒火与打击”。

“市场本已因夏季交投活动出现季节性放缓而低迷，围绕朝鲜半岛地缘政治紧张局势的不确定性进一步带来打击，”乐天证券的首席全球策略师Mutsumi Kagawa说。

芝加哥期权交易所波动率指数收于10.96，创约一个月以来最高。

芝加哥期权交易所所谓的“黑天鹅”指数周三也升至140.05。

美元/日圆跌0.4%报109.865，此前跌至6月中旬以来最低的109.835，令汽车生产商、科技和银行等多数龙头股受到打击。东证股价指数33个分类指数中有32个下跌。

丰田汽车早盘下跌2.0%，本田汽车跌1.4%，东电化(TDK)大跌3.1%，爱德万测试(Advantest)重挫3.8%。

三菱日联金融集团和三井住友金融集团均下跌1.4%。

奥林巴斯(Olympus)大跌5.6%，该公司4-6月营业利润同比下降4.9%至127亿日圆，受医疗设备需求疲软打击。

东芝股价在周三早盘大涨逾9%，此前消息人士对路透表示，公司的审计方可望签署年报。

东证股价指数跌1.3%至1,614.73点；JPX-日经400指数下跌1.2%至14,349.67点。(完) (编译 高琦/汪红英；审校 戴素萍/徐文焰)